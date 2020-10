De mars à ce jour, ce sont au total 1,32 millions de cas positifs et 22 966 décès qui ont été enregistrés en Russie. Les autorités ont annoncé ce mardi avoir enregistré 244 décès dus au Covid-19 en 24h, un chiffre record depuis mai où 232 décès avait été enregistré en 24 heures le 29 mai, en plein confinement. A l’occasion d’une conférence de presse ce mardi, un vice-ministre russe de la Santé a indiqué que les lits prévus pour les malades du coronavirus étaient presque saturés.

« Aujourd’hui, nos lits sont occupés à quasiment 90% », a affirmé Oleg Gridnev, cité par l’agence de presse Ria Novosti. Un signe véritablement inquiétant alors les autorités continuent de se prévaloir d’une mortalité plus faible que dans plusieurs parties du monde. Contrairement au printemps, lors de la première vague où les personnes âgées et fragiles avaient reçu l’ordre de se confiner, ce qui n’est pas le cas actuellement, elles sont les plus touchés, d’après un épidémiologiste, Alexandre Gorelov, de l’agence sanitaire russe. « Malheureusement, les données de cet automne montrent que la contagion a pris de l’âge et s’est déplacée principalement vers les personnes de plus de 65 ans », a-t-il déclaré.

Pas de mesures strictes

En dépit de cette nouvelle vague de contamination, avec laquelle les autorités gouvernementales ne souhaitent plus prendre des mesures strictes, afin d’essuyer à nouveau ses nombreuses conséquences économiques, dont celles de la première vague qui n’ont pas encore fini de dicter leurs lois, elles affirment contrôler la situation. Le pays compte principalement sur l’efficacité de son vaccin, considéré comme le premier vaccin au monde contre le coronavirus, baptisé Spoutnik-V. Il est actuellement testé sur 40 000 volontaires, dont plusieurs autorités politiques, qui ont indiqué avoir reçu des doses.

À lire