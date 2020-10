Au Sénégal, l’Alliance pour la République (APR), s’est désolidarisée des propos tenus par son député Aliou Dembourou Sow. Ce dernier avait lors d’une sortie médiatique dans des langues nationales du Sénégal, invité une communauté à prendre les machettes pour défendre la candidature du président Macky Sall à un troisième mandat en 2024. Le parti au pouvoir juge ces « propos inacceptables et inopportuns ». « L’APR se démarque de (toute déclaration) et de toute démarche aux antipodes de la ligne du parti clairement exprimée à maintes reprises par le président du parti et par nos différentes instances » a clairement fait savoir le porte-parole de la formation politique dans un communiqué.

Seydou Guèye a exhorté les responsables et militants de l’APR à “éviter les débats stériles et rester mobiliser derrière le président Macky Sall pour un Sénégal tourné vers l’émergence avec une société solidaire” . Pour rappel, l’opposition sénégalaise à l’Assemblée nationale avait également dénoncé les déclarations de M Sow. Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP), a lui porté plainte contre le parlementaire.

Nous condamnons avec la dernière énergie ses propos

La représentation sénégalaise de Tabita Pulaaku, une association internationale de promotion du peul et de la fédération des populations peules a condamné « avec la dernière énergie » les propos du député dans une déclaration relayée par la presse sénégalaise. L’organisation estime que les dires de M Sow sont dangereux et conflictogènes. Elle exhorte les Fuldés et les personnes avec qui ils entretiennent des liens d’amitié, « à cultiver la paix entre toutes les communautés, pour l’unité nationale dans la diversité, et pour l’intégration africaine ».

