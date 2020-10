Annoncé ces derniers temps comme un smartphone doté de caractéristiques époustouflantes, la firme technologique américaine Apple a réalisé un coup de maître avec son prochain téléphone, l’iPhone 12. En effet, le constructeur est revenu à un style de ses précédents smartphones, en optant pour un châssis à bords plats. Cela, tout en diminuant les marges autour de l’écran. Et même si le nombre de composants à intégrer dans le nouveau modèle n’a pas diminué, un défaut se remarque au niveau de la capacité de la batterie.

Des modifications sur plusieurs aspects

Selon les dépôts officiels d’Apple au Brésil, le prochain smartphone d’Apple dispose d’une capacité de 2 815 mAh. Celle-ci est bien en-dessous des 3 110 mAh de l’iPhone 11 et des 3 046 de l’iPhone 11 pro. Toutefois, on ne sait pas encore comment cette baisse apparente de la capacité de la batterie pourrait être concrètement évaluée, sur le nouveau smartphone. Hormis cet aspect, d’autres côtés ont connu des modifications telles que les intégrations d’un modem 5 G, de la puce Apple A14 et d’un écran OLED.

Concernant l’iPhone 12 mini, la capacité de la batterie est inférieure à celle de l’iPhone 12. D’après les usages, il pourrait passer de -9 % à -23 %. Evalué à 2 227 mAh, l’iPhone 12 mini a une capacité qui est quand même supérieure à celle de la version 2020 de l’iPhone SE, qui est de 1 824 mAh.