Apple a récemment dévoilé ce à quoi ressemblerait son prochain iPhone, l’iPhone 12. Un moment très attendu par la communauté de fan de la firme à la pomme. Design, expérience utilisateur, performances, le prochain smartphone signé Apple s’annonce comme étant une grande réussite. Petit tour d’horizon.

Niveau écran, l’iPhone 12 fait plus fort que son prédécesseur. Plus lumineux, plus précis, l’écran atteint une résolution de 2340×1170 pixels, de quoi assurer une excellente qualité photo et vidéo. De même pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et regarder un film, le plaisir est total. L’écran est également plus résistant. Il est fabriqué à partir d’un alliage de cristaux nano-céramiques plus solides que le verre.

Un iPhone efficace et réactif

L’iPhone lui, est réactif. Le processeur du téléphone est plus réactif, permettant de gagner en autonomie (puisqu’il consomme moins d’énergie) et effectue ses opérations de manière bien plus rapide. Cette technologie permet de jouer à des jeux qui consomment, de manière plus rapide, plus fluide. Seul problème, l’écran n’est pas aussi réactif que souhaité, avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz, contre 120 pour les concurrents.

Un écran optimisé

Au niveau des images, les deux appareils photos sont à 12 méga pixels. Pour les vidéos, il est possible de tourner des images en 4K ! Des images fluides, qui font définitivement le travail. Le système de recharge est sans fil et se nomme MagSafe. Le temps de charge est optimisé, mais coûte 45 euros puisqu’il est vendu séparément. Enfin, les nouveaux iPhone sont compatibles avec la 5G, un argument utile même si cette technologie n’est pas entièrement déployée.