La marque à la pomme fait encore parler d’elle avec les nouvelles sorties effectuées il y a quelques jours. En effet, quelques temps après leur lancement, les précommandes des Iphone 12 et iphone 12 Pro ont connu un éclatant succès. Même s’il faudra attendre le début du mois de novembre pour la livraison du nouveau modèle haut de gamme d’Apple, quelques coloris seront disponibles dans les prochains jours dans la capitale parisienne.

Plusieurs millions de précommandes en un week-end

Selon les informations relayées par certaines plateformes, en un week-end plusieurs millions de précommandes ont été enregistrées par la marque à la pomme. Pour les deux appareils, 7 et 9 millions de précommandes ont été enregistrés à en croire les précisions de Ming-Chi Kuo dans une note aux investisseurs publiée par le site AppleInsider. Ces chiffres s’apparenteraient sensiblement aux ventes enregistrées lors du week-end de lancement du modèle précédent l’année dernière.

Près de 2 millions d’unités commandées en 24 heures

Pour Ming-Chi Kuo, l’iphone 12 Pro a eu ce record « en raison de la préférence initiale des fans d’Apple pour les modèles haut de gamme, de la forte demande sur le marché chinois et de la demande de haute saison à venir aux États-Unis et en Europe ». Dans la journée du vendredi uniquement, 1,7 million à 2 millions d’unités avaient été commandées. Ce fut également l’occasion pour la marque à la pomme de dévoiler les coûts de réparation de ces modèles et de ceux précédents.

Les frais de réparation

On retient que lorsque l’appareil continue de bénéficier de l’assurance AppleCare+ ou est sous garantie, les frais de réparations sont pris en charge par la maison. Ainsi, pour changer l’écran Iphone 12 et iphone 12 Pro, il faudra débourser 311 euros. Notons que pour le même service sur le modèle précédent, il faudra dépenser 90 euros en moins.