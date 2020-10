En Iran, trois soldats de l’armée avaient trouvé la mort à Nikchahr dans la province du Sistan Baloutchistan (sud-est du pays). Selon les médias iraniens qui donnaient l’information mardi dernier, les militaires ont été tués par « des assaillants inconnus » dans cette zone à majorité sunnite. Ce samedi 03 octobre, l’armée idéologique du régime de Téhéran, encore appelée Les Gardiens de la Révolution, a annoncé l’arrestation de ces assaillants dans un communiqué.

En conflit avec les séparatistes du Sistan-Baloutchistan

Nous avons « réussi à arrêter les principaux auteurs et d’autres d’éléments liés à l’incident » informe la note des Gardiens de la Révolution, parvenue à l’Agence de presse d’Etat. Le Sistan-Baloutchistan qui partage une frontière avec l’Afghanistan et le Pakistan, est en proie à des affrontements fréquents entre l’armée et les séparatistes baloutches (ethnie sunnite majoritaire de la province).

Inutile de rappeler que l’Iran a une population essentiellement chiite. A plusieurs reprises, les sunnites du pays ont protesté contre la discrimination dont ils disent être victimes. Ils ont toujours voulu obtenir leur autodétermination. C’est sans compter avec le pouvoir de Téhéran qui empêche toute structuration politique sérieuse. Ce qui débouche sur le radicalisme et le recours au terrorisme.