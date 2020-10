Il y a quelques jours, le gouvernement français dévoilait son nouveau projet de loi sur le séparatisme. Une initiative qui ne passe pas du tout en Turquie. Ce dimanche, le ministère turc des Affaires étrangères s’en est ainsi violemment pris au gouvernement français, l’accusant de ne pas respecter son principe de laïcité.

Vendredi dernier, le président français Emmanuel Macron présentait le plan d’action de la majorité, afin de lutter contre le séparatisme islamiste. De nombreuses mesures ont été proposées, notamment en ce qui concerne l’éducation. Gérald Darmanin, hier, a même évoqué la possibilité de renforcer l’enseignement de l’arabe à l’école.

Ankara critique le gouvernement français

Dans les faits, Ankara estime que ce projet de loi générera plus de problèmes qu’il n’en résoudra. Cette décision est jugée trop radicale et pas assez constructive, ce que semble regretter le gouvernement turc. Enfin, l’exécutif affirme que cette décision pourrait bien exacerber les relents xénophobes, racistes et islamophobes qui se font de plus en plus ressentir sur le continent européen.

Un projet de loi annoncé au 9 décembre

Le projet de loi, ficelé, sera présenté le 9 décembre prochain en Conseil des ministres. Son objectif principal sera de renforcer le principe de la laïcité en France et, par la même occasion, placer les principes républicains en tête des priorités. L’hémicycle devra ensuite se prononcer sur le sujet, avant qu’un vote ne soit organisé, pour promulgation.