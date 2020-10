Un drame absolu ! Alors qu’ils tentaient de rejoindre désespérément l’Europe, au moins 20 migrants ne s’attendaient pas à un tel sort. Les victimes, des éthiopiens ont été jetés par dessus bord par les passeurs qui les transportaient.

En tout 8 morts sont déjà dénombrés et 12 portés disparus aux dernières nouvelles. L’information a été rendue publique par l’Office international des migrations (OIM), une agence de l’ONU basée au Kenya. «Selon des survivants, que l’OIM a secourus, trois passeurs ont violemment poussé des jeunes hommes et des jeunes femmes hors du bateau qui était alors en pleine mer» a déclaré la porte-parole de l’Office.

Ces migrants venaient vraisemblablement du Yémen. Ils avaient d’après les recoupements échoué dans leur volonté de rejoindre l’Arabie Saoudite et tentaient de rentrer en Afrique. Plusieurs pays tentent avec peu de succès de décourager les velléités d’immigration clandestine de leurs ressortissants. Les drames sont donc toujours légion.

🔴 Breaking



At least 8 migrants have died and 12 are missing at sea after being forced off a boat by smugglers off the coast of Djibouti.



The migrants were traveling from Yemen.