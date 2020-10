A une semaine de la tenue des élections présidentielles aux Etats-Unis, le candidat démocrate garde une très grande avance sur l’actuel locataire de la Maison-Blanche. Selon les résultats d’un Sondage Yahoo News / YouGov, Joe Biden aurait totalisé 12 points sur son challenger républicain. Ces chiffres dépasseraient largement ceux qui avaient été enregistrés il y a quatre ans lors du duel qu’il y a eu entre Hillary Clinton et le milliardaire républicain.

Plus de la moitié des votants pour Biden

A en croire l’enquête qui a été faite entre le 23 et le 25 octobre, plus de la moitié des potentiels électeurs ont déjà accordé ou envisagent accorder leur voix au candidat démocrate. Chez le républicain par contre, moins de 45% des votants envisagent lui accorder leur suffrage. Même si le scénario entre la dernière élection présidentielle et celle-ci semble être similaire, les chiffres sont assez différents.

Une situation différente de 2016?

Hillary Clinton n’avait gardé une avance que de 3 points sur Donald Trump il y a quatre ans. Sur le plan national, cette avance se résumait uniquement à 2,2%. Ceci a permis à l’ancienne candidate démocrate conformément au sondage de remporter le vote populaire. Mais le total de 77000 votes au Michigan, au Wisconsin et en Pennsylvanie avait permis au milliardaire républicain de remporter les élections.