Le 03 novembre prochain le candidat démocrate Joe Biden affrontera le président Donald Trump lors de la présidentielle américaine. Mais il n’y aura pas que ces deux candidats , parce que Kanye West aussi est dans la course. Le rappeur a déjà injecté 6 millions de dollars dans la campagne, des fonds propres. Ses soutiens lui ont aussi fait un don de onze mille dollars. Le seul meeting qu’il a organisé en Caroline du Sud ne s’est pas bien passé. Aux Etats-Unis sa candidature n’est pas prise au sérieux. Il y en a même qui pense qu’il veut jouer les trouble-fêtes au profit de Donald Trump avec qui il s’entendait à merveille. Kourtney Kardashian, la grande sœur de sa femme Kim a appelé à voter pour lui dans un selfie sur Instagram.

“Vote for Kanye”

Sur l’égoportrait, on la voit avec une casquette vissée sur la tête. Il y est écrit « Vote for Kanye » avec un lien qui renvoie sur son site « Poosh » où on trouve parmi les vêtements et accessoires de campagne, la casquette, un sweatshirt griffé « Kanye 2020 », de même qu’un lien du site de campagne de son beau-frère. Cette invite de la grande sœur des Kardashian n’a pas plu à la plupart des internautes. Il y a eu une avalanche de critiques obligeant Kourney à retirer les produits de son site Lifestyle. « Imaginez-vous à quel point ces femmes sont influentes. Même si c’est une blague, combien de personnes vont gâcher leur vote pour Kanye West parce que Kourtney Kardashian leur a dit de le faire sur Instagram » écrit un internaute.

Un autre s’est directement adressé à l’aîné des Kardashian en ces termes : « Je n’en crois pas mes yeux . Je me fiche de savoir si c’est une erreur ou une blague. Ta plateforme est trop importante pour que tu te permettes de faire quelque chose d’aussi irresponsable. Supprime Kourtney et ne votez pas pour Kanye West, c’est la chose la plus stupide que j’ai entendue ». Rappelons que la belle sœur de Kanye West est suivie par 102 millions de personnes.