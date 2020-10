Kim Jong-Un, dirigeant de la Corée du Nord, n’a pas pu retenir ses larmes pendant qu’il lisait un discours, lors d’une grande parade militaire. Les faits se sont déroulés le samedi 10 octobre dernier, lors de la commémoration du 75e anniversaire du parti des travailleurs. Aucun média étranger n’avait été invité à l’évènement. Cependant, les images diffusées par le gouvernement font voir qu’il s’agissait d’un grand moment d’émotion où les larmes étaient sur les joues de plusieurs militaires et citoyens nord-coréens.

Il s’est excusé

Au cours de son allocution, Kim Jong-Un a maintes fois salué ses troupes militaires et les citoyens, pour leurs efforts dans la lutte contre la pandémie de coronavirus (covid-19). Le leader nord-coréen a par ailleurs présenté ses excuses à toute la nation pour ne pas avoir fait de son mieux, pour rendre meilleure la vie des Nord-Coréens. « Notre peuple me faisait confiance, cette confiance était aussi haute que le ciel et aussi profonde que la mer, mais moi, je n’ai pas toujours été à la hauteur. Je suis vraiment désolé » a-t-il déclaré.

Il a salué le monde

Il a encore une fois affirmé que la Corée du Nord n’a enregistré aucun cas de contamination de coronavirus. Kim Jong-Un a également profité de l’occasion pour adresser ses salutations au monde entier, qui fait face à la covid-19, avec de lourdes pertes en vies humaines. Il a ainsi souhaité « une bonne santé à tous les gens à travers le monde qui combattent les maux du virus maléfique ». Notons que ce discours de Kim Jong-Un est une première, puisque ses discours habituels traitent souvent de la puissance militaire du pays. Plusieurs experts estiment que celui-ci avait pour objectif de regagner le soutien de ses concitoyens.

