Kris Jenner ne se reconnait pas dans les accusations de harcèlement sexuel qui ont été formulées contre elle par son ex-garde du corps. Selon des confidences qui ont été faite par l’avocat de la mère de Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, à la presse, la présumée victime n’avait eu que peu de contacts avec elle. « Il travaillait hors de la maison et n’est jamais rentré chez Kris », a expliqué l’avocat lors d’un entretien avec The Blast. Il indique que le garde du corps a été renvoyé de son travail il y a deux ans.

Licencié il y a deux ans

Son licenciement est intervenu après qu’il ait été « surpris à dormir dans sa voiture à plusieurs reprises alors qu’il devait travailler ». « Le garde n’a jamais porté plainte contre son employée, jusqu’à ces frivoles accusations », a poursuivi l’homme de droit. Notons que selon la plainte qui a été déposée contre Kris Jenner par le sexagénaire, il aurait reçu des « avances sexuelles non désirées et ce, de façon régulière, et d’autres formes de harcèlement » de sa part.

Des avances à caractère sexuel

En plus de tout ceci, il aurait reçu des commentaires« ouvertement sexuels sur son apparence physique, ses activités sexuelles et des commentaires suggérant qu’il a des relations sexuelles et des commentaires à propos d’autres employés ». Rappelons que ces accusations interviennent dans un contexte où la célèbre téléréalité : « l’incroyable famille Kardashian ».