Depuis l’avènement de l’internet ainsi que sa libéralisation au travers de la mondialisation, on voit de plus en plus des gouvernements étatiques monter au créneau et contraindre les opérateurs des médias à la retenue dans le trafic internet. Pour plusieurs États, internet est devenu un véritable terreau d’idéologies, un véritable lieu de propagande qui friserait la bonne marche des systèmes étatiques et, en l’occurrence, des principes démocratiques. Même dans des pays reconnus très avancés en Droits et libertés des Citoyens, la confusion n’est pas absente.

Des farouches révélations d’Edward Snowden en 2013 aux États-Unis en disent plus. Les États-Unis ont un système de surveillance qui n’est pas loin d’illustrer le phénomène de la censure. Il faut cependant distinguer la nuance entre les deux concepts qui sont la censure et la surveillance. Dans la surveillance, les États stockent des données des individus en vue d’anticiper les impacts négatifs que ceux-ci auraient sur la gouvernance. C’est le cas par exemple de la lutte contre le piratage ou la cybercriminalité. Pour ce qui est de la censure et qui intéresse notre propos, l’État porte un regard sur les entreprises de télécommunication en leur imposant une ligne de conduite susceptible de garantir l’ordre public. Les pays tels que la Chine, la Corée du Nord, le Vietnam, etc. en sont des exemples éloquents.

Sur le plan international, il s’observe une certaine disparité dans des législations en matière de circulation de l’information. Tous les pays ne disposent pas des mêmes lois en ce qui concerne la censure. La France, par exemple, bien qu’ayant une législation sur la censure, elle ne contraint pourtant pas à outrance les usagers d’internet jusqu’à les pénaliser sévèrement comme le ferait la Chine ou la Corée du Nord. En dehors de la crainte des risques de propagande idéologique qui déstabiliserait la politique nationale, que doit se permettre un État pour ne pas contredire et bafouer les Droits fondamentaux de la personne humaine ?

Quelques pays très réputés strictes en matière de censure internet

Parmi les pays les plus répressives en matière de communication internet, il y a la Corée du Nord, la Chine et le Vietnam. La Corée du Nord est connue pour ses mesures abusives qui limitent l’internet à une certaine classe élite. Outre l’intelligentsia qui d’ailleurs est tout aussi contrôlé, une faible accessibilité est accordée aux bibliothèques et à quelques institutions jugées dignes. Même les informations de la presse écrite comme celles de la presse orale sont censurées. Après la Corée du Nord, la Chine est à citer. En Chine, on peut se connecter sur internet à conditions de ne pas accéder à certains sites comme Facebook, YouTube, Twitter, etc. Ils ne sont pas permis. Les Chinois ont leurs propres réseaux sociaux qu’ils peuvent contrôler sans beaucoup trop d’efforts. Quant au Vietnam, les informations politiquement sensibles, les critiques à l’égard du gouvernement et les contenus violents sont tous censurés. Les médias sociaux, en particulier, ont été restreints ces dernières années par de nouvelles lois. La réglementation vietnamienne a obligé les entreprises technologiques mondiales à stocker les données des utilisateurs dans le pays et a également forcé certains sites comme Facebook à supprimer les contenus offensants à l’encontre du gouvernement. Dans pareille situation, quelle solution envisagée ?

Pistes de solutions

D’entrée de jeu, il est à noter que les données personnelles sont des ressources précieuses. Les utilisateurs d’internet ont appris à s’adapter selon les circonstances. L’actualité nous renseigne que les géants du web sont souvent aux trousses de nos données personnelles à des fins de ciblage publicitaire. Avec internet, l’on peut toujours passer inaperçu pour ne pas se laisser prendre pas des usurpateurs d’identité ou des cybercriminels qui manipuleraient nos données en les vendant à des tiers pour des finalités obscures. La liste qui suit énumère quelques réseaux qui contribueraient au détournement de la censure. Elle n’est pas une liste exhaustive. Cependant, elle donne quelques idées qui peuvent toujours être approfondies et inspirer ainsi tout celui ou toute celle qui se sent intéressé à l’anonymat sur internet, un journaliste activiste ou tout autre citoyen engagé qui utilisent internet.

1. Grâce au réseau TOR, on peut naviguer de façon sûre et anonyme sur le web. Les données y sont filtrées par des milliers de services dans le monde entier, de sorte que vos informations sont cryptées et difficiles à suivre. Ce processus rend difficile la détermination de votre localisation, ce qui peut être particulièrement utile pour les journalistes et les militants travaillant dans des pays stricts. TOR est l’acronyme de « The Onion Router » et peut aider donc à masquer l’adresse IP, ce qui aiderait à bien protéger des données sensibles.

2. Les VPNs sont des réseaux virtuels privés qui permettent aux utilisateurs de créer une connexion sécurisée à un autre réseau via l’internet. Ils offrent également une sécurité et un anonymat lors de la recherche d’informations en ligne de sorte que les actions de l’utilisateur soient introuvables. Les VPNs consistent en un tunnel logique établi entre deux entités, permettant de rendre invisible de l’extérieur les données qui y circulent. Qu’est-ce qu’un VPN? Ils sont à opposer aux réseaux privés où l’entreprise dispose de ressources dédiées sur des infrastructures qui lui sont propres, mais dont elle doit assurer elle-même l’exploitation et la maintenance. Ils aident les accès de télémaintenance, l’interconnexion de ses sites distants, la communication avec les clients, fournisseurs ou partenaires, la connexion des nomades au réseau de l’entreprise.

3. Il sied de mentionner également le serveur DSN. Le serveur DSN est un service dont la principale fonction est de traduire un nom de domaine en adresse IP. Il agit comme un annuaire que consulte un ordinateur au moment d’accéder à un autre ordinateur via un réseau. Autrement dit, le serveur DSN est ce service qui permet d’associer à site web (ou un ordinateur connecté ou un serveur) une adresse IP, comme un annuaire téléphonique permet d’associer un numéro de téléphone à un nom d’abonné. Il est viable pour accéder à des sites restreints. Il tient son efficacité du fait qu’il redirige votre position lorsque vous accédez à des sites restreints. Il n’est cependant pas aussi privé qu’on le croirait. Sa limite est qu’il ne cache pas l’adresse IP de l’utilisateur et ne chiffre pas ses données. Il comporte donc quelques risques pour ceux qui se trouveraient dans des pays où la censure est forte.

4. Certains experts proposent également de démarrer l’ordinateur sur des CD et des clés USB. Si vous utilisez un ordinateur public ou un ordinateur sur lequel vous ne voulez pas laisser de trace, utilisez une version de GNU/Linux que vous pouvez lancer depuis un média amovible. Un Live CD ou une clé USB de démarrage peuvent servir à utiliser un ordinateur sans avoir à installer quoi que ce soit. En utilisant des applications portables ou des versions portables des logiciels de contournement, l’anonymat peut aussi fonctionner sous Windows depuis une clé USB. N’oubliez surtout pas que les efforts investis pour vous trouver peuvent changer. Une technologie qui fonctionne un jour peut arrêter de fonctionner ou ne plus être sûre le jour suivant. Même si vous n’en avez pas besoin maintenant, sachez où trouver des informations. Si le fournisseur du logiciel que vous utilisez offre un support technique, assurez-vous d’en savoir assez à ce propos avant que leurs sites Web ne soient bloqués.

5. Comme la technologie évolue, la géolocalisation des utilisateurs devient une menace significative dans le monde des médias. Dans cette optique, certaines précautions deviennent encore plus importantes. Il est conseillé de vérifier les paramètres de chaque application que l’on utilise et de ne partager ses données que lorsque ceci est nécessaire. Dans la même ligne, ajustez vos paramètres de confidentialité sur la plateforme du réseau social où vous vous connectez. Discernez méticuleusement les informations que vous partagez et avec qui. Apprenez à comprendre les paramètres de géolocalisation par défaut, et de les ajuster si besoin. N’acceptez dans votre réseau que les gens que vous connaissez vraiment et à qui vous faites confiance, ceux qui seront suffisamment attentifs pour protéger les informations privées que vous partagez avec eux, ou apprenez-leur à se protéger. N’oubliez pas que même les personnes les plus attentives de votre réseau peuvent donner des informations si elles sont menacées par votre adversaire. Pensez donc à limiter le nombre de gens et les informations qui leurs sont accessibles. Aussi, sachez qu’accéder à votre plateforme de réseau social depuis un outil de contournement ne vous protégera pas automatiquement de la plupart des menaces qui pèsent sur votre vie privée. Ainsi, la prudence reste de mise.

Conclusion

Eu égard à tout ce qui précède, affirmons somme toute qu’il y a plusieurs méthodes pour contourner le phénomène de la censure internet. Les options dont il a été question dans ces lignes n’en constituent qu’une ébauche. L’être humain est un sujet toujours et déjà engagé à s’adapter dans toutes les contraintes qui l’environnent. Il n’est pas moins sûr qu’à l’heure actuelle, des milliers des geeks ne soient mis au travail pour la découverte des nouvelles moyens et méthodes pour que la vraie liberté d’expression s’impose.

S’il est vrai qu’internet peut véhiculer les fake news ou l’infox, il est encore plus vrai qu’internet a une grande portée politique et économique puisqu’il est au cœur des échanges internationaux tous azimuts. Au nom de la liberté d’expression, les gouvernements doivent établir des juridictions équitables qui ne froisseraient pas les initiatives susceptibles à avancer la justice puisque l’internet contribue énormément au partage des idées innovantes qui révolutionneraient le monde dans tous les domaines de la vie.