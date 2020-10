Ces dernières années, les hôpitaux du département de l’Essonne en France manquent cruellement de personnel. Pour pallier à ce problème, les autorités départementales ont lancé des bourses pour attirer des internes de médecine. Il s’agit d’un dispositif qui a été voté en décembre 2019 par le conseil départemental, qui est disposé à financer au moins 15 bourses par an. C’est une bourse de 6.600 euros l’an qui va s’étendre sur les trois ans que durera le cycle doctoral.

Toutefois, en contrepartie, les étudiants s’engageront à la fin de leurs études à travailler dans le département pendant 5 ans au moins. Pour le président du conseil départemental, chaque médecin qui s’installe chez eux est une chance pour le département. C’est dans ce cadre qu’il a précisé lui-même que les bourses sont lancées pour inciter les étudiants à s’installer dans le département. Ils espèrent avoir assez de retour à l’automne, moment au cours duquel les étudiants font leur choix.

5 avis favorables

Déjà, cinq étudiants, au niveau de chacune des trois années du troisième cycle ont déjà répondu favorablement à l’appel. Parmi ces cinq premiers étudiants, figure Mamadou-Ramata Diallo, interne de médecine âgée de 28 ans et qui a grandi à Rodez puis à Clermont-Ferrand. Elle a été particulièrement attirée par le département lorsqu’elle y avait effectué un stage pour SOS médecin. C’est le côté rural et verdure du département qui l’ont véritablement séduits. Les quatre autres étudiants sont originaires du département et souhaitent s’y installer notamment dans le sud à Longjumeau.

À lire