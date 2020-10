En pleine campagne électorale en vue de sa réélection, et en perte de vitesse dans les sondages, le président américain Donald Trump, a prédit une « vague rouge ». Depuis la ville d’Ocala en Géorgie, où il s’est exprimé hier vendredi 16 octobre 2020, il a déclaré : « Nous allons assister à une vague rouge d’une amplitude jamais vue ». Pour rappel, la couleur rouge est la couleur des républicains en opposé au bleu des démocrates. Par ailleurs, le numéro un américain ne s’est pas empêché de critiquer son rival démocrate aux prochaines élections présidentielles, Joe Biden.

Joe Biden « politicien corrompu »

« Le jour de l’élection (…), nous allons infliger à Joe l’Endormi une défaite retentissante » a déclaré Donald Trump, qualifiant ce dernier de « désastre » et de « politicien corrompu ». Pour lui les partisans de l’ancien vice-président de Barack Obama constituent une « organisation criminelle » et devraient être « enfermés ». Notons que ces propos de Donald Trump interviennent dans un contexte où il est mis à mal dans les sondages. Cela est dû aux mauvaises nouvelles qui augmentent tous les jours et aux membres de son propre parti qui semblent ne plus accorder une attention à ses tweets.

Les chiffres de l’Institut Nielsen montrent un désintérêt des Américains pour le président. Ils font en effet savoir que l’échange télévisé avec certains électeurs diffusé le jeudi dernier a été moins regardé par les Américains, en faveur de Joe Biden. L’échange de ce dernier a recueilli 14 135 000 téléspectateurs contre 13 461 000 pour Donald Trump.