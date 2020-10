Sale temps pour le chef du parti néonazi Aube dorée. Le 7 octobre dernier, le négationniste Nikos Michaloliakos avait été condamné à 13 ans et demi de prison ferme. Près 70 membres et cadres de ce parti néonazi, qui jusque là bénéficiait d’une quasi-impunité, sont dans la tourmente après l’assassinat du rappeur grec Pavlos Fyssas. La cour pénale d’Athènes au terme d’un procès qui a duré un peu plus de cinq ans avait condamné une cinquantaine de membre du parti. Il faut dire que Nikos Michaloliakos et ses proches n’ont pas bénéficié de circonstances atténuantes de la part de la cour qui était en charge de cette affaire.

Selon des sources concordantes, la cour n’a pas prêté oreille aux réquisitions de la procureure Adamantia Economou. Cette dernière proposait la relaxe pur et simple des responsables du parti néonazi Aube dorée indexés par la procédure judiciaire. Parmi ceux-ci, certains ont écopé d’une peine moins lourde.

En effet, six proches de Nikos Michaloliakos dont l’eurodéputé ont écopé de 10 ans de prison. Ce jeudi 22 Octobre, une cour a ordonné la mise en détention du responsable du parti âgé de soixante-deux ans. L’élu européen Ioannis Lagos pourraient être également jeté en prison pour purger sa peine de dix ans de prison dans le cas où son immunité parlementaire est levée.