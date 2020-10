Sur la pandémie du nouveau coronavirus, de nombreuses allégations avaient circulé et continuent de circuler sur la toile concernant les personnes susceptibles d’attraper le virus. Dans une étude effectuée par des scientifiques et dont les résultats ont été publiés cette semaine, certains groupes sanguins comparativement à d’autres, sont susceptibles d’être atteints par le virus et de présenter des complications.

D’après une première étude, menée au Canada sur 95 patients atteints par le virus et hospitalisés, les scientifiques ont constaté que les patients des groupes sanguins O ou AB passaient moins de jours en soins intensif, 4,5 jours en moyenne, que les patients des autres groupes sanguins de type A ou AB.

Les groupes sanguin O ou B

Egalement, les patients des groupes sanguins A ou AB ont souvent plus besoin d’un respirateur ou de dialyse que ceux des groupes O ou B. « Les patients de ces deux groupes sanguins peuvent présenter un risque accru de dysfonctionnement ou d’atteinte des organes en raison de la COVID-19 que les personnes de groupe sanguin O ou B », a déclaré le groupe de chercheur.

La seconde étude a été effectuée au Danemark par une équipe de chercheurs sur un demi-million de personnes testées au coronavirus entre fin février et fin juillet. Parmi ces tests, 4600 s’étaient révélés positif. L’étude a révélé par ailleurs, que les personnes de groupe sanguin O ont moins de risque face à la Covid-19. « Le groupe sanguin O est significativement associé à une sensibilité réduite », ont déclaré les chercheurs.