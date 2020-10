Plusieurs internautes ont pris d’assaut les réseaux sociaux pour déplorer le crime dont ont été victimes au cours du week-end écoulé plusieurs jeunes enfants du collège Mother Francisca International Bilingual Academy, une école du Cameroun anglophone. Des hommes armés ont en effet fait irruption au sein de l’établissement et ont ouvert le feu sur les enfants dont l’âge est compris entre 9 à 12 ans.

Des enfants tués et d’autres blessés

Au total, huit enfants ont été abattus alors qu’une douzaine d’autres ont été blessés. Face à cette situation, nombreux ont été celles et ceux qui ont manifesté leur mécontentement ainsi que leur amertume dans différentes publications. Le leader de l’opposition camerounaise a qualifié d’horrible la scène et s’est interrogé sur l’issue de cette crise sécuritaire qui dure depuis plusieurs années. « Combien de morts faut-il encore pour qu’une solution politique ramène la paix dans le NOSO [Nord-Ouest et Sud-Ouest, les deux régions anglophones] ? », s’est interrogé Maurice Kamto.

Une “horreur” selon le président de l’UA

Le président de l’Union Africaine a également saisi le canal du réseau social de l’oiseau bleu pour se prononcer sur ce crime. « Il n’y a pas de mots pour le chagrin, ni de condamnation assez forte pour exprimer toute mon horreur face à l’attaque brutale qui a visé des écoliers en école primaire […] alors qu’ils étaient assis, en train d’apprendre, dans leur salle de classe », a publié sur Twitter Moussa Faki Mahamat. Plusieurs autres personnes ont déploré ce crime perpétré contre les enfants.