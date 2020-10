Plusieurs acteurs de l’opposition de l’intérieur du Bénin et de sa diaspora ont lancé samedi 03 octobre 2020, le Mouvement politique “S’engager pour le Bénin”. Un mouvement solidaire aux partis de l’opposition qui permet de renforcer le droit et le devoir de s’engager pour la patrie. Le lancement s’est déroulé simultanément dans plusieurs villes du Bénin et dans d’autres capitales à travers le monde.

L’ancien ministre Komi Koutché et son collègue Valentin Djènontin ont procédé samedi 03 octobre 2020, au lancement officiel de la plateforme fédératrice des énergies pour la libération des acquis démocratiques, dénommée “S’engager pour le Bénin”. Le lancement a mobilisé à Cotonou au Codiam, les acteurs de l’opposition, les associations de jeunes et de femmes acquis à la cause commune.

Dans un diagnostic précis, le premier vice-président du Mouvement “S’engager pour le Bénin”, l’ancien ministre Valentin Agossou a dressé un rappel de la confiscation de la démocratie, à laquelle soumet le gouvernement au peuple béninois depuis avril 2016. On note entre autres, la prédation de l’économie nationale, les acquis de la conférence des forces vives de la nation volés en éclat, la précarisation du travail, les entreprises croulant sous le poids de la fiscalité.

Face à cette litanie de faits, s’engager pour le Bénin devient une réalité, a annoncé le ministre Valentin Djènontin. A cet effet, l’exilé en France annonce qu’il faille préparer une alternance politique. “Nous devons arracher notre démocratie à Talon“, a-t-il vigoureusement lancé.

