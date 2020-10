L’actuel locataire de la Maison-Blanche n’a pas reçu le suffrage du sénateur Mitt Romney pour le compte du scrutin présidentiel en cours. La confidence a été faite par l’intéressé même à la faveur d’un entretien qu’il a eu avec la chaîne de télévision américaine CNN. « Je n’ai pas voté pour le président Trump », a-t-il fait savoir tout en indiquant qu’il ne comptait pas dévoiler le nom du candidat pour qui il a voté de si tôt.

Il était favorable à la destitution de Trump

L’homme politique pourtant dans la même formation que Trump n’a souvent pas caché son opposition aux actions du milliardaire républicain. Il a été le seul républicain à avoir voté pour la destitution du président américain pour abus de pouvoir lors de son procès qui l’a opposé aux démocrates. Il ne rate aucune opportunité pour tirer à boulets rouges sur le président américain.

“Je pense que notre parti a des problèmes avec les jeunes…”

Quelques jours plutôt, il avait accordé une interview à la chaîne de télévision CNN dans laquelle Mitt Romney indiquait que Donald Trump était le centre des maux qui minent la formation politique des républicains. « Je pense que notre parti a des problèmes avec les jeunes, de plus en plus avec les personnes âgées, avec les minorités », avait déclaré Mitt Romney. « Et ces jeunes avec qui nous avions des problèmes il y a cinq ans votent maintenant, et nous avons donc du vrai travail à faire. », a-t-il poursuivi.