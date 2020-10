La Libye est-elle enfin prête pour la paix ? En tout cas, les négociations entre les deux protagonistes du conflit armé ont porté leurs fruits. Le maréchal Khalifa Haftar et le gouvernement d’Union Nationale dirigé par Fayez el Sarraj sont parvenus à des accords globaux le mercredi 07 octobre dernier à Bouznika, la ville marocaine où s’est tenue les pourparlers entre les deux frères ennemis. Au nombre des points d’accord il y a le rapatriement prochain des mercenaires aux ordres du GNA et de l’ANL, de même que la dissolution des milices actifs à Misrata à l’Est de la capitale Tripoli.

A cet effet, des négociations sécuritaires devraient s’ouvrir dans les prochaines semaines. Les deux parties se sont également entendues pour choisir Syrte comme la capitale provisoire du pays vu que Benghazi est le siège de Khalifa Haftar et que Tripoli abrite le gouvernement d’Union nationale de Fayez el Sarraj. En ce qui concerne la gestion des ressources minières libyennes, un modus vivendi a été trouvé pour que « l’argent ne passe plus sous le contrôle de l’Onu et de la Banque centrale libyenne qui est à Tripoli » informe le député européen Michel Scarbonchi.

Des retrouvailles à la mi-octobre à Genève

Ils ont aussi convenu de la mise en « place d’un comité indépendant chargé de gérer la manne pétrolière et de faire une répartition juste entre les trois régions : la Tripolitaine (au Nord-Ouest), la Cyrénaïque (au Nord-Est), et le « Fezzan (Ghadamès au Sud-Ouest) » ajoute ce parlementaire connu pour sa proximité avec le chef de l’Armée Nationale Libyenne (ANL).

A la mi-octobre les protagonistes du conflit doivent se retrouver du côté de Genève en Suisse pour valider juridiquement les recommandations de Bouznika. Ce rendez-vous devrait confirmer également la mise en place d’un nouveau conseil présidentiel et d’un gouvernement d’union nationale, selon Jalel Harchaoui, un spécialiste de la Libye.