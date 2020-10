Le Sénégal est épinglé par un rapport de Greenpeace. Le document dénonce l’attribution dans des conditions floues, de licences de pêche à des bateaux étrangers. Des accusations refoulées par Dakar. Le ministère de la pêche et de l’économie maritime a fustigé dans un communiqué des « allégations totalement infondées ».

« Aucun navire battant pavillon étranger, ne peut, en l’Etat actuel de la réglementation sénégalaise, obtenir une licence de pêche au Sénégal si ce n’est sur la base d’un accord de pêche. Or le Sénégal n’a d’accord de pêche qu’avec l’Union européenne, la Gambie, le Cap Vert, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et le Libéria. La Chine n’ayant pas signé un accord de pêche avec le Sénégal, aucune licence ne peut dès lors être accordée à un bateau battant pavillon chinois » s’est justifié le département dirigé par M Alioune Ndoye. Il accuse par ailleurs Greenpeace d’apporter un soutien « sans faille » à « certains industriels » de la pêche sénégalaise en relayant leurs allégations.

Le ministère de la pêche n’entend donner aucun crédit à ce rapport

Le ministère essayera même de mettre en cause la crédibilité de l’organisation de protection de l’environnement qui a selon lui signé la « quasi-totalité des communiqués publiés » par ces industriels en question. En effet, le Groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal avait dénoncé il y a quelques mois, l’attribution de licences de pêche à des navires étrangers qui opèrent dans le secret le plus total et de manière illégale, en toute impunité.

Pour le département dirigé par Alioune Ndoye, tous les navires d’origine chinoise, espagnole, françaises, grecs qui détiennent une licence de pêche au Sénégal sont les propriétés de sociétés de droit sénégalais. Le ministère “n’entend donner aucun crédit à un rapport qui n’est qu’une reprise [des] allégations erronées et toujours officiellement démenties de certains privilégiés de la pêche industrielle” a fait savoir le communiqué .

