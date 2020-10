Dans un contexte où les Etats-Unis font feu de tout bois pour imposer des sanctions à la République Islamique d’Iran, un responsable de ce pays du Moyen Orient indique qu’il fait partie des cinq pays les plus puissants au monde sur le plan militaire. Ces mots, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf les a tenus à la faveur d’une sortie médiatique qu’il a effectuée et a été relayée par l’agence de presse iranienne.

L’Iran dans le rang des cinq premiers pays au monde

«Aujourd’hui, l’Iran fait partie du club serré des cinq premiers pays dans le monde possédant la technologie de fabrication des armes et des équipements aérospatiaux», a-t-il martelé lors de ce point de presse. Il indique également que ce niveau que son pays a atteint sur le plan de la technologie militaire est lié à la guerre des huit ans ayant opposé l’Iran à l’Irak (1980-1988). Pour lui, son pays possède actuellement « les équipements et les capacités militaires les plus complexes dans les différents vecteurs de l’armée iranienne ».

Bientôt deux nouveau missiles balistiques

«Actuellement, nous fabriquons les moteurs et les régulateurs de vitesses les plus complexes d’un point de vue technologique pour les divers types de missiles balistiques et de croisière», a-t-il poursuivi. Notons que ces déclarations interviennent dans un contexte où, les autorités en charge de la Défense dans le pays ont annoncé la mise sur pied de deux nouveaux missiles balistiques qui seront fournis prochainement à l’armée.