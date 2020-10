Lundi dernier, l’international sénégalais, Sadio Mané attaquant au Liverpool FC, était de la dernière victoire en date de son club. Un match de ‘’Premier League’’, remporté 3-1 face à Arsenal. Mané était celui là-même qui avait ouvert pour Andrew Robertson, 34’ et Diogo Jota 88’, le chemin vers la cage des buts des « Gunners » en marquant à la 28 ème minute de jeu. Ce vendredi, Liverpool FC publiait sur son site « Sadio Mane a été testé positif au COVID-19 et s’auto-isole actuellement selon les directives nécessaires ».

Un coup dur pour Liverpool

L’attaquant est le deuxième cette semaine du club à révéler qu’il a un coronavirus et manquera assurément, certaines des rencontres parmi les plus importantes pour le club anglais. Cependant, comme avec Thiago Alcantara, le Liverpool Football Club a déclaré qu’il suivait et continuerait de suivre tous les protocoles relatifs au COVID-19 et Mané s’auto-isolerait pendant la période de temps requise.

Mané, qui par sa bonne forme avait été décisif pour les champions de Premier League, avait été déjà absent pour la dernière rencontre de League Cup, un match de 8ème de finale, le jeudi dernier, contre encore une fois Arsenal. Cette fois, Liverpool avait perdu, par 4 tirs aux buts contre 5 pour les Gunners. Mané manquera malheureusement aussi, le match de ce dimanche contre Aston Villa. Cependant selon Liverpool, le joueur de 28 ans qui a « présenté des symptômes mineurs du virus » se sent globalement « en bonne santé ».

Le joueur a fait une mise à jour via Instagram vendredi soir: « J’ai été testé positif mais je me sens bien et je ne présente pas de symptômes lourds. Je commencerai immédiatement mon processus de quarantaine et de récupération ». Son isolement forcé affectera également ses engagements avec les Lions de la Teranga, l’équipe nationale sénégalaise, de prochains matches amicaux avait été programmés contre le Maroc et la Mauritanie.