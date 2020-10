La République fédérale du Nigéria est exclue du programme d’immigration américain, Loterie visa US, pour le compte de l’année 2022. Cela se justifie en effet par le fait que le pays le plus riche du continent africain figure dans une liste de pays dont le nombre d’immigrants aux Etats-Unis a franchi la barre des 50 000, durant les cinq dernières années. L’information a été donnée par le service américain de l’immigration sur sa plateforme internet.

La Chine et le Canada également concernés

Pour le programme 2022, de loterie visa US 2022, « les personnes nées dans les pays suivants ne sont pas éligibles, car plus de 50 000 ressortissants de ces pays ont immigré aux États-Unis au cours des cinq années précédentes: le Bangladesh, le Brésil, le Canada, la Chine (y compris la RAS de Hong Kong), la Colombie, la République dominicaine, la République du Salvador, le Guatemala, Haïti, Honduras, l’Inde, la Jamaïque, le Mexique, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines, la Corée du Sud, le Royaume-Uni (sauf dans le Nord Irlande) et ses territoires dépendants et au Vietnam. Les personnes nées dans la RAS de Macao et à Taiwan sont éligibles. » est-il écrit sur la plateforme.

Notons que c’est quasiment la première fois que le Nigéria fait l’objet d’une telle mesure de la part des Etats-Unis, et ce, depuis la naissance du programme de loterie visa.