Quelques quotidiens iraniens mettent Macron à la une ce matin:

1) «Le monde de l’Islam contre la France et Macron» (Ebtekar)

2) «Macron face à la colère des musulmans» (Khorassan)

3) «Le démon de Paris» (le très subtil et non moins ultraconservateur Vatan-e Emrooz)