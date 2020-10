Depuis quelques jours, le président turc Recep Tayyip Erdogan s’en prend volontiers à Emmanuel Macron. Celui-ci a notamment remis sa santé mentale en cause, et ce, à deux reprises. De quoi susciter l’indignation au sein de l’Union européenne. Après une vague importante de soutiens, l’Italie est elle aussi montée au créneau.

En effet, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a tenu à fermement condamner le 26 octobre dernier, les propos tenus par le dirigeant turc, estimant que ces derniers étaient inacceptables. Une condamnation effectuée via les réseaux sociaux. Selon lui, les attaques personnelles n’aident en rien la tenue de bonnes relations entre la Turquie et l’Union européenne et tendent à créer des dissensions.

L’Italie défend la France et Emmanuel Macron

Toujours sur Twitter, Giuseppe Conte a rappelé sa solidarité avec Emmanuel Macron. Une sortie qui intervient dans un contexte houleux. Erdogan reproche effectivement à Emmanuel Macron de défendre les caricatures du prophète Mahomet. De son côté, le président français assure ne pas vouloir céder et rappelle que la liberté d’expression est l’un des piliers de la Constitution française.

Tensions entre Paris et Ankara

Recep Tayyip Erdogan s’en était alors pris à Macron, affirmant qu’il favorisait la montée d’un sentiment anti-islam. De son côté, la diplomatie française a tenu à condamner ces propos, fustigeant toutefois le manque de compassion du gouvernement turc, qui n’a pas eu un seul mot de condoléances pour Samuel Paty et sa famille.