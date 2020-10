La déclaration du président français Emmanuel Macron sur les caricatures du prophète Mahomet ces derniers jours continue à susciter la colère au sein des fidèles musulmans. « Nous continuerons, professeur. Nous défendrons la liberté que vous enseigniez si bien et nous porterons la laïcité, nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d’autres reculent, » avait déclaré le président Macron lors du discours d’hommage à Samuel Paty, mort décapité dans un attentat terroriste islamiste.

Après que le président turc Recep Tayyip Erdogan, ait remis en cause la « santé mentale » de son homologue français, l’invitant à aller se faire consulter, une autre célébrité s’en violemment pris à M acron ce vendredi. Champion du monde poids légers d’arts martiaux mixtes (MMA), Khabib Nurmagomedov, a pris Emmanuel Macron et ses « disciples » à partie pour avoir défendu les caricatures du prophète au nom de la liberté d’expression.

“Ces provocations auront pour eux de graves conséquences”

« Que le Tout Puissant défigure cette ordure et tous ses disciples qui au nom de la liberté d’expression insultent la foi de plus d’un milliard et demi de musulmans » a posté la star originaire du Daguestan, une république de Russie à majorité musulmane, sur son compte Instagram, suivi par 25 millions de personnes. « Croyez-moi, ces provocations auront pour eux de graves conséquences car les pieux ont toujours le dernier mot » ajoute-t-il dans le post qui est accompagné d’une image du président français avec une empreinte de chaussure dessinée sur le visage.

Aussi, dans un tweet sur son compte, le ministre turc de la Culture et du Tourisme, Serdar Cam, avait proféré des injures à l’encontre du journal satirique français, Charlie Hebdo, après que ceux-ci aient caricaturé le président Erdogan. « Charlie Hebdo : vous êtes des bâtards.. Vous êtes des fils de chiennes », avait-il écrit.