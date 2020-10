Ce mercredi, Billionaires insights, la série de rapports annuels, élaborés et publiés par la collaboration des réseaux mondiaux d’UBS et de PwC, un réseau d’auditeurs, décrivait les caractéristiques des milliardaires actuels et leur impact sur l’économie mondiale. Selon le rapport, La richesse des milliardaires atteint de nouveaux sommets malgré le choc de la pandémie, grâce au fort rebond des marchés financiers au profit des géants de la technologie et de la santé.

Une analyse qui aurait été faite sur 2 000 milliardaires de 43 marchés des Amériques, de la région EMEA (région économique qui regroupe les pays d’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique) et de l’APAC (Asie-Pacifique).

Riches malgré la crise

La pandémie du nouveau coronavirus, a indubitablement frappé de plein fouet le monde et son économie. De nombreuses pays développés, dont les USA, la Chine et de l’UE, ont dû reconnaitre, devant une des pires crises sanitaires que l’humanité est connue, leurs difficultés à maintenir leurs économies à flots. Pourtant cela n’avait pas empêché certaines personnes de se faire encore plus d’argent.

Selon Billionaires insights, la richesse totale des milliardaires a atteint 10,2 billions de dollars à la fin de juillet 2020, atteignant un nouveau sommet après le rebond des prix des actifs de l’année. Ce niveau dépasse le précédent sommet de 8,9 billions de dollars, atteint fin 2017. Il y a maintenant 2 189 milliardaires. Une hausse par rapport aux 2158 de 2017.

Des milliardaires plus résilients

En 2018 et 2019, déjà les entrepreneurs des secteurs de la technologie, de la santé et de l’industrie avaient pris de l’avance. Mais l’avènement du Covid-19 a accéléré la divergence et durant les sept premiers mois de 2020, des écarts se sont creusés.

La crise sanitaire avait induit de nouveaux paradigmes économiques et les scientifiques, les programmeurs informatiques et les ingénieurs ont révolutionné les industries à un rythme jamais vu auparavant. Leur sphère d’activité s’est étendue des secteurs de la technologie et de la santé pour perturber de nombreuses parties de l’économie. Et Alors qu’ils s’efforçaient de se servir des technologies émergentes pour conduire le changement, et résister à la tempête ‘’Covid-19’’ ; certains d’entre eux sont devenus milliardaires.

Cependant, pour lutter contre la pandémie, les milliardaires ont donné plus que jamais en l’espace de quelques mois. Quelque 209 milliardaires ont publiquement engagé un montant total de 7,2 milliards de dollars, que ce soit en dons financiers, en produits manufacturés et en équipements ou en d’autres engagements.