Très attendue depuis peu, la liste du gouvernement qui va conduire la transition au Mali a été officiellement rendue publique ce lundi 5 octobre 2020. Nommé premier ministre de la transition le 27 septembre, l’ex-ministre des Affaires étrangères, Moctar Ouane a constitué une équipe de 25 membres composée de militaires et civils. Ils sont des visages connus pour certains, et pour d’autres de nouveaux venus sur la scène politique avec tous pour objectif de mener la transition afin de laisser place aux élections paisibles et transparente.

Les militaires contrôlent quelques portefeuilles clés. Ainsi, le ministère de la Défense a été confié à l’un des hommes forts du putsch du mardi 18 août dernier, le Colonel Sadio Camara. Né en 1979 à Kati, le Colonel Sadio Camara est sorti de l’école Militaire Inter Armes de Koulikoro EMIA, major de sa promotion avant de regagner le grand Nord aux côtés du Général El Hadj Gamou jusqu’en 2012. Encadreur chevronné de la garde nationale, il est apprécié par tous ses frères d’armes pour sa rigueur et son sérieux. Le Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga est le nouveau ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation. Un autre homme fort du dernier coup d’Etat, le Colonel-major Ismaël Wagué est à la tête du ministère de la Réconciliation nationale. Ce gouvernement compte quatre femmes.

Les membres du Gouvernement de transition du Mali

1. Ministre de la Défense et des anciens Combattants : Colonel Sadio CAMARA

2. Ministre de la Justice et des droits de l’homme, garde des Sceaux: Monsieur Mohamed Sidda DICKO

3. Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation : Lieutenant-colonel Abdoulaye MAIGA

4. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : Colonel Modibo KONE

5. Ministre de la Réconciliation nationale : Colonel-major Ismaël WAGUE

6. Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions : Monsieur Mohamed COULIBALY

7. Ministre des Transports et des Infrastructures: Monsieur Makan Fily DARO

8. Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale : Monsieur Zeïni MOULAYE

9. Ministre de l’Economie et des Finances : Monsieur Alousséni SANOU

10. Ministre des Affaires foncières, de l’Urbanisme et de l’habitat : Monsieur Dionké DlARRA

11. Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements: Monsieur Harouna NIANG

12. Ministre de la Communication et de l’Economie numérique: Docteur Hamadoun Touré

13. Ministre de la Culture de l’Artisanat et du Tourisme: Madame Kadiatou KONARE

14. Ministre de l’éducation nationale: Professeur Doulaye KONATE

15. Ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Professeur Amadou KEITA

16. Ministre de la Santé et du développement social : Docteur Fanta SIBY

17. Ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pèche: Monsieur Mahmoud Ould MOHAMED

18. Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine : Monsieur Alhamdou Ag lLYENE

19. Ministre du Travail et de la Fonction publique parole du Gouvernement: Maitre Harouna Mamadou TOURÉ

20. Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle: Monsieur Mohamed Salia TOURE

Ministre de l’environnement, de l’Assainissement et du Développement durable: Madame Bernadette KEITA

22. Ministre de la Promotion de la Femme, de l’enfant et de la Famille : Madame Bintou Founé SAMAKE

23. Ministre des Mines de l’Energie et de l’Eau: Monsieur Lamine Seydou TRAORE

24. Ministre de la Jeunesse et des Sports: Monsieur Mossa AG ATTAHER

25. Ministre des Affaires religieuses et du Culte: Docteur Mahamadou KONE