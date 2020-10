Après la nomination des membres de l’équipe gouvernementale de transition au Mali qui a permis la levée des sanctions imposées au pays, le Président ghanéen Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO a eu une rencontre avec l’équipe ce dimanche. Le Président du gouvernement de transition, Bah N’daw, a présenté l’équipe transitoire dans son pays au président ghanéen, et lui a réitéré sa promesse d’œuvrer avec toute l’équipe pour un retour à l’ordre constitutionnel dans un délai de 18 mois.

De son côté, le Président ghanéen s’est ensuite entretenu individuellement avec le vice-président, le Colonel Assimi Goita, le Premier ministre, Moctar Ouane ainsi d’autres officiels du pays. A l’issu des échanges, le président Akufo-Addo a remercié le Président du gouvernement intérimaire pour leur décision de travailler de concert avec la CEDEAO afin de ramener le pays à un régime civil. Le président Akufo-Addo s’est dit par ailleurs « satisfait des actions entreprises par les autorités de transition ».

La finalisation du calendrier électoral

« Le président de la conférence de la CEDEAO a pris note des progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement depuis le 18 août 2020, notamment la libération des personnalités civiles et militaires qui étaient en détention, la mise en place des nouvelles autorités de la transition et l’adoption de la Charte de la transition. Le président de la conférence a pris acte des informations sur la mise en place prochaine du Conseil national de transition dans un processus inclusif. Il a exhorté les autorités de la transition à finaliser le calendrier du processus électoral pour arriver aux élections présidentielle et parlementaires dans le délai indiqué » a déclaré le président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

