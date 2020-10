Dans la nuit de lundi à mardi, le poste militaire de Sokoura dans la région de Mopti au centre du Mali, a été la cible d’une attaque « terroriste » d’après un communiqué des autorités maliennes. Les forces armées maliennes ont perdu 9 hommes lors de cette première attaque. Selon le communiqué, les renforts envoyés sur les lieux, ont été, ensuite, victimes d’une nouvelle attaque, pris dans une embuscade combinée à l’explosion d’un engin improvisé, au pont de Parou dans la même localité ce mardi vers 08H30, heure locale.

Cette dernière attaque a aussi fait 3 morts et 10 blessés dans le rang des militaires. Le communiqué précise par ailleurs, que l’aviation militaire malienne a détruit deux véhicules des assaillants une fois arrivée sur la zone du pont. Dans le rang des assaillants, le communiqué fait état de 9 morts. Les autorités maliennes ont annoncé qu’il y a eu également des disparus.

Une région en proie aux attaques

Depuis l’apparition en 2015 dans cette région d’un groupe djihadiste mené par le prédicateur peul Amadou Koufa, qui a largement recruté au sein de sa communauté, le centre du pays est en permanence en proie à des attaques et des affrontements. Des affrontements inter-communautaires, notamment entre les Peuls, et les ethnies bambara et dogon. Les Peuls sont majoritairement éleveurs et les autres ethnies pratiquant essentiellement l’agriculture, ont créé des groupes d’autodéfense, en s’appuyant notamment sur les chasseurs traditionnels dozos.

À lire