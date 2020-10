A mesure que l’élection présidentielle approche en Côte d’Ivoire, les actes de violence se multiplient. Dans sa tribune hebdomadaire, « Jeudi c’est Koulibaly » de jeudi 22 octobre, le Pr Mamadou Koulibaly, candidat recalé à la présidentielle du 31 octobre, a déploré toutes ces violences. D’après lui, elles n’ont pour seul auteur, que le président de la République Alassane Dramane. Pour Koulibaly, tous ces actes n’ont eu lieu qu’à la suite de la seule volonté de M. Ouattara de briguer un troisième mandat anticonstitutionnel.

Le fondeur de Liberté et démocratie pour la République (LIDER) estime que Ouattara pense que c’est un droit pour lui de tuer les Ivoiriens en doute impunité, et oubliant les événements de 2011. « On n’a pas oublié les 3000 morts de 2011. On a chargé le président Laurent Gbagbo. Lui a été puni, lui et ses partisans ont été punis pour cela. Monsieur Ouattara, personne ne l’a touché, personne ne lui a demandé des comptes. Il n’a pas demandé des comptes à ses partisans. Donc le monsieur pense que c’est un droit pour lui de tuer les Ivoiriens et puis on mettra cela sur le compte de quelqu’un d’autre » a fustigé l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne.

Conduire Ouattara devant la justice

Pour le mentor de la dame de Sotchi, il n’y aura cette fois pas d’impunité pour M. Ouattara « On a plus d’une cinquantaine de morts, officiellement, je ne parle pas des blessés, des mutilés. Et M. Ouattara est en campagne. Il pense que cette fois-ci aussi, il va y avoir de l’impunité, » a déclaré M. Koulibaly avant de poursuivre « Non, Non ! Cette fois-là, M. Ouattara, nous allons tout faire, nous allons nous arranger, nous allons utiliser tous les moyens légaux nécessaires pour conduire M. Ouattara devant la justice, » a-t-il prévenu.

Selon Mamadou Koulibaly, plus il y a de victimes, plus les manifestants deviennent de plus en plus nombreux et mobilisés contre Ouattara. « Plus vous en mutilez, plus vous en tuez (…) plus les frères et les sœurs de ces personnes se mobilisent contre vous et nous sommes de plus en plus nombreux. Bientôt, vous pourrez plus circuler en Côte d’Ivoire » a déclaré le professeur d’économie.