L’opposition ivoirienne est déterminée à faire partir le président Alassane Ouattara dont le second mandat est en train d’arriver à terme. Dans sa tribune hebdomadaire, dénommé « Jeudi, c’est Koulibaly », de ce jeudi 08 octobre, le président fondateur de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), Mamadou Koulibaly, dont le dossier de candidature à la présidentielle a été rejeté, a invité le peuple ivoirien à prendre son destin en main.

« On est assis et on pense que le président de la République va tout faire, les opposants vont tout faire. Non, voilà de bonnes raisons qui devraient vous amener à dire non à cette forfaiture, non à cette société, non à ce 3e mandat et à vous mobiliser pour sortir pour qu’ensemble nous arrêtions ce qui est en train d’arriver » a fait savoir l’ancien président de l’Assemblée nationale.

Une société de mensonge et de tricherie

Pour cela, le professeur d’économie a invité tout le peuple ivoirien à se lever comme un seul homme ce samedi 10 octobre pour se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny, où est prévu un meeting de l’opposition, pour dire « non » à un autre mandat de Ouattara. Pour lui, cette lutte contre le troisième mandat de Ouattara, est au-delà d’une lutte de parti politique. « Au-delà à de nos militants, de nos sympathisants, il s’agit du peuple de Côte d’Ivoire, de vous tous. Il s’agit de l’avenir de votre pays, de vos enfants, de votre avenir, de votre quotidien, » a-t-il fait savoir.

Restant égal à lui-même, le mentor de Nathalie Yamb, a réaffirmé sa volonté de ne pas faire recours à l’extérieur pour résoudre les problèmes internes. « Nous ne pouvons pas nous asseoir, nous plaindre et compter sur la Cedeao, l’Union africaine, l’Union européenne, les Etats-Unis pour venir mettre de l’ordre dans notre pays », a-t-il déclaré. A en croire le maire d’Azaguié, ils sont en train de « construire progressivement avec M. Ouattara, une société de mensonge, de tricherie, de faux et usage de faux » et c’est pour cela qu’il doit partir.