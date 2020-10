Au Sénégal, les médias locaux sont invités à traiter avec la plus grande rigueur les informations relatives au scrutin présidentiel en Guinée. Cette recommandation a été faite par le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias par le canal d’un communiqué qu’il a rendu public. Le document indique qu’il faudra que les hommes des médias fassent preuve d’une grande prudence au vu de la situation politique qui prévaut dans le pays.

“Une grande prudene

« Tout en comprenant l’intérêt que peut représenter ce scrutin, le CORED invite les journalistes et médias sénégalais à la plus grande prudence sur l’élection présidentielle en Guinée et à faire preuve de la plus grande retenue en attendant la publication de ces résultats par les instances guinéennes habilitées », a notamment fait savoir l’organisation. Cet appel intervient après la manifestation qui a eu lieu devant l’ambassade de Guinée à Dakar.

Une crise post-électorale

Les ressortissants guinéens résidant sur le sol sénégalais s’étaient rassemblés pour protester contre le traitement qui a été réservé au chef de file de l’opposition. Ce dernier avait fait savoir quelques jours après le scrutin qu’il était le président élu alors que les résultats du scrutin ne sont pas encore proclamés. Son domicile avait été encerclé par les Forces de l’ordre suite à sa déclaration.