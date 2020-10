Omarosa Manigault Newman, ancienne assistante de Donald Trump, et directrice de la communication du Bureau des relations publiques, de janvier 2017 à janvier 2018 a fait des révélations sur le couple Trump, dans une émission télévisée, Lorraine. Après qu’elle s’en était, plusieurs fois, pris depuis son départ de la Maison Blanche à Trump, elle a une fois encore dans l’émission qui était diffusée ce mardi 27 octobre attaqué le président et son couple.

Affirmant préalablement être « très prudente lorsqu’il s’agit de commenter la dynamique d’un mariage, parce qu’on ne sait jamais ce qu’il se passe en privé », elle a finalement qualifié l’union entre Donald et Melania Trump d’« étrange ». A en croire l’ex-collaboratrice du président, elle connait le couple présidentiel « depuis les prémices de sa relation ». « Ce que j’ai vu durant ces dix-sept dernières années vous donnerait le tournis. Parfois, ils s’apprécient, mais parfois, il la dégoûte, » a-t-elle révélé.

“Il est hors sujet, et un peu fou”

Revenant sur le dernier débat télévisé entre Donald Trump et son challenger démocrate Joe Biden, Omarosa Manigault Newman a indiqué que la First Lady a une nouvelle fois repoussé la main de son époux à la fin du débat comme elle a l’habitude de le faire. « Comme nous l’avons vu durant le débat de jeudi, il a voulu toucher sa main et elle l’a envoyé paître », remarque-t-elle.

Pour le peu de temps qu’elle a passé à la présidence, l’ex-directrice de la communication, pense que Donald Trump est « un peu fou » et ne pouvait pas diriger les USA sans l’aide d’un adulte. « Il est hors sujet, et un peu fou, mais il devait y avoir un adulte dans la pièce pour l’aider à guider ce pays. C’était la seconde administration pour laquelle je travaillais, alors quand on m’a demandé de servir mon pays à nouveau, je ne l’ai pas pris à la légère, » a-t-elle déclaré.