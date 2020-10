Avec la multiplication des cas confirmés journaliers de la Covid-19 en France, les autorités publiques sont devenues assez regardant sur les gestes barrières. Depuis ce samedi 17 octobre, le port du masque de protection est devenu obligatoire à Saint-Jean-de-Luz. C’est également ce même samedi, qu’un homme, le propriétaire d’un bar dans la commune, a vu pour organiser dans l’établissement, une fête réunissant une trentaine de personne environ. Malheureusement, aucun geste barrière n’a été respecté lors de la soirée festive.

Le bar dont il est question, « Le Point barre» avait dans la journée de ce même samedi, publié sur Facebook, la soirée qui s’annonçait chaude. « DJ, danse autorisée, port du masque déconseillé, debout assis ou à quatre pattes. Venez nombreux on va tout faire sauter », avait publié le bar sur sa page Facebook. Informés, les policiers s’étaient également invités à la fête, toutefois, pas pour danser, mais en trouble-fête.

Inculpé pour rébellion

A 22h, heure locale, les agents de police sont intervenus, en constatant qu’aucun client, ni propriétaire ne portaient de masque. Pour cette raison, le propriétaire d’un bar a été interpellé en état d’ébriété et déféré ce lundi devant le parquet de Bayonne, pour « mise en danger de la vie d’autrui et rébellion. » Il a été finalement relâché et placé sous contrôle judiciaire, dans l’attente de retourner au tribunal pour son procès le 4 décembre prochain. En attendant le verdict, son établissement est fermé pour un mois.