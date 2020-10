Plusieurs dizaine de personnes sont décédées dans un naufrage aux larges des côtes sénégalaises. C’est du moins ce qu’il faut retenir d’une déclaration du responsable de l’Organisation internationale pour les migrations (Oim). Selon les précisions apportées par ce dernier sur le drame, au total 140 personnes se sont noyées. L’embarcation aurait quitté la ville côtière de l’ouest du Sénégal appelée Mbour et serait en partance pour les îles Canaries.

Le navire prend feu…

Le bateau aurait pris feu et a coulé près de Saint-Louis, sur la côte nord-ouest du Sénégal. Plusieurs délégations du gouvernement sénégalais ainsi que de l’Organisation internationale pour les migrations (Oim) ont effectué des déplacements pour se rendre à Saint Louis. L’objectif de ces déplacements est d’évaluer les différents besoins des survivants. Une assistance psychosociale immédiate leur sera fournie.

L’appel de l’OIM

«Nous appelons à l’unité entre les gouvernements, les partenaires et la communauté internationale pour démanteler les réseaux de trafic et de contrebande qui profitent de la jeunesse désespérée», a déclaré Bakary Doumbia, Chef de mission de l’OIM au Sénégal. «Il est également important que nous plaidions pour des canaux juridiques améliorés afin de saper le modèle commercial des trafiquants et de prévenir la perte de vies humaines.», a-t-il fait remarquer.