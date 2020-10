L’Union européenne vient de confirmer les sanctions imposées à l’encontre de plusieurs responsables russes suite à l’empoisonnement de l’opposant au Kremlin, Alexeï Navalny. Face à ces annonces, le Kremlin a affirmé que ses relations avec Bruxelles risquaient d’en pâtir, preuve que l’annonce n’a pas du tout plu à Moscou.

Interrogé à ce sujet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a expliqué qu’avec cette décision, le Conseil de l’UE venait directement de porter atteinte aux relations entretenues avec Moscou. Ce dernier a par ailleurs affirmé que Moscou se réservait le droit de réagir. Dans les faits, la liste des sanctions imposées par l’Union européenne est assez longue et vise clairement des proches de Poutine.

Des proches de Poutine sanctionnés par l’UE

Figurent notamment sur cette liste, Andreï Yarin, qui n’est autre que le grand chef de la direction des affaires intérieures de l’administration présidentielle, de même que son adjoint, Sergueï Kirienko. Plus haut dans l’organigramme, Pavel Popov, vice-ministre de la Défense ainsi que trois responsables et l’ensemble du GosNIIOKhT (State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology).

Tensions entre les deux blocs

De son côté, l’Union européenne estime que ces sanctions sont justifiées. Aux yeux de l’exécutif, Alexeï Navalny n’a pu être visé qu’après autorisation de l’administration présidentielle. Dans un autre dossier, Evguéni Prigojine, proche de Vladimir Poutine, a lui aussi été sanctionné, mais pour son implication dans la déstabilisation politique et sociale survenue en Libye. Tous sont interdits de visa pour l’UE et y ont vu leurs avoirs être gelés.