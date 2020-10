En octobre 2019, le président nigérian Muhammadu Buhari présentait un budget record de 10,33 billions de nairas (33,8 milliards de dollars) pour 2020 aux législateurs, alors qu’il visait à stimuler la croissance de la plus grande économie d’Afrique au début de son deuxième mandat. Le Nigéria est sorti de sa première récession en 25 ans en 2017.

Buhari a déclaré aux législateurs lors d’une session conjointe que même si l’environnement économique restait difficile, le budget devrait accélérer le rythme de la croissance. Mais la pandémie du covid-19 a commencé et une crise économique mondiale a suivi. Ce jeudi donc, le président Buhari a présenté à l’Assemblé Nationale une enveloppe budgétaire pour l’année 2021 de 20% plus grand que la précédente.

Un Budget de 13 080 milliards de nairas

Le budget proposé du gouvernement fédéral du Nigéria d’un montant de 13,080 milliards de nairas pour l’exercice 20121 et étiqueté «Budget de la reprise économique et de la résilience» a été présenté à l’Assemblée nationale ce jeudi. La réalisation du budget devrait accélérer le rythme de la reprise économique du Nigéria, promouvoir la diversification économique, renforcer la compétitivité et garantir l’inclusion sociale. Une dépense globale du budget comprend des dépenses de 1035 milliards de naira pour les entreprises publiques et les subventions, et 354,85 milliards de nairas pour les dépenses du Fonds d’aide.

Sur le budget total proposé pour 2021, les dépenses courantes non liées à la dette représentent 43%. Selon la presse nationale, le gouvernement fédéral, pour assurer le service de sa dette, dépenserait jusqu’à 24% du budget, soit 3 124 milliards de nairas. Cela représente une augmentation de 445,57 milliards de nairas par rapport aux 2068 milliards de 2020.

En 2019, la croissance atone, avait reçu du souffle de la hausse des prix du pétrole ; et certaines récentes tractations économiques avaient aidé le pays à accumuler des milliards de dollars de réserves de change. Ce n’était pas le cas en 2020 et le Nigeria devrait selon des observateurs faire face à une autre récession courant cette année.

