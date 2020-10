Le docteur américain Anthony Fauci, grande figure de la riposte face au nouveau coronavirus, a fait part de son mécontentement, après que ses propos aient été utilisés dans un clip de campagne du président Donald Trump. En effet, le clip mis en cause a une durée de 30 secondes et fait valoir les l’expérience personnelle du locataire de la Maison Blanche face à la Covid-19. Cependant, le problème se situe au niveau où un bref extrait d’un entretien d’Anthony Fauci y est inséré, laissant croire que ce dernier salue la réponse du président face à l’épidémie.

Des « déclarations qui me sont attribuées sans ma permission »

Sur la partie concernée, Anthony Fauci affirme : « Je ne peux imaginer que (…) qui que ce soit puisse faire plus ». Hier dimanche 11 octobre 2020, dans un communiqué diffusé par la chaîne de télévision américaine CNN, l’immunologue a rappelé qu’au cours de plusieurs décennies de service, il n’a jamais pris parti pour un camp politique. « Les déclarations qui me sont attribuées sans ma permission par l’équipe de campagne du parti républicain ont été sorties de leur contexte à partir d’un commentaire que j’ai fait il y a plusieurs mois concernant les efforts des autorités sanitaires fédérales » a-t-il ajouté. Rappelons que ce n’est pas la première fois que la presse américaine semble montrer des désaccords entre l’immunologue et le numéro un américain.

L’Europe avait une situation enviable

Quelques mois plus tôt, les deux hommes s’étaient illustrés de par leurs positions divergentes sur le coronavirus. Tandis que Donald Trump évoquait des efforts consentis par son administration pour lutter contre la pandémie, le docteur Anthony Fauci se montrait pessimiste sur ce qu’il se passait, soulignant que l’Europe avait une situation nettement enviable. « La situation actuelle n’est vraiment pas bonne (…) Nous sommes encore en plein dans la première vague » avait déclaré ce dernier le 08 juillet dernier.

À lire