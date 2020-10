L’ancien président américain, Barack Obama, a encore réaffirmé son soutien à son ancien vice-président et rival de Donald Trump à la prochaine élection présidentielle, Joe Biden. Dans une vidéo, hier mardi 20 octobre 2020, le premier président noir des Etats-Unis a fait l’éloge du candidat démocrate à la Maison Blanche, tout en soulignant sa confiance en ce dernier, pour être un « excellent président ». A cette occasion, Barack Obama n’a pas manqué de justifier ses dires, évoquant ses liens proches avec Joe Biden.

L’élection aura lieu dans 13 jours

« Je connais Joe mieux que presque quiconque » a-t-il ajouté. Notons qu’au cours de son intervention, le prédécesseur de Donald Trump s’est également exprimé sur l’élection qui aura lieu dans 13 jours. Il a ainsi estimé que les Américains sont « vraiment à un tournant » de l’histoire de leur pays. « L’une des choses les plus encourageantes cette année a été de voir autant de jeunes Américains galvanisés, qui s’organisent et luttent pour le changement » a-t-il martelé. Par ailleurs, au cours d’un meeting aux allures « drive-in », face à des militants démocrates à l’intérieur de leurs véhicules, à cause de la crise sanitaire, Barack Obama exhortera ces derniers à aller tôt et massivement aux urnes, grâce à l’opportunité afferte par le vote anticipé.

Les anciens présidents ne se mêlent pas de politique

Dans une interview accordée au média américain CNN, l’ex-conseiller de Barack Obama, David Axelrod, a estimé que la présence de l‘ancien chef de l’Etat dans cette campagne démocrate sort de l’ordinaire. « Les ex-présidents ne se mêlent d’ordinaire pas trop de politique et certainement pas de la politique de leur successeur » a-t-il indiqué concernant ce meeting. Selon lui, c’était certainement le souhait de Barack Obama, mais « Trump a changé cette intention ».