L’ancienne secrétaire particulière d’Omar Bongo a publié récemment un livre dans lequel elle raconte comment son patron, décédé en 2009 a aidé Alassane Ouattara alors qu’il était en difficulté en Côte d’Ivoire. L’ouvrage de Laure Olga Gondjout intitulé « Instants de vie », évoque notamment l’année 2002 où l’actuel président de la nation éburnéenne avait été exfiltré après s’être caché à la résidence de France à Abidjan. « Le président Chirac compte tenu des relations exacerbées qu’il y avait entre Paris et Abidjan, n’avait pas souhaité recevoir Ouattara en France. Bongo a dit : « je le reçois à Libreville mais je n’ai pas les moyens de l’exfiltrer » relate l’ex ministre des affaires étrangères du Gabon aujourd’hui établie en Côte d’Ivoire. Un plan a donc été mis en place pour sauver “le soldat Ouattara”.

Il consistait à distraire Laurent Gbagbo en organisant une conférence de presse avec le ministre d’alors, Dominique de Villepin. Dans le même temps, le corps d’élite de l’armée française menait l’opération d’exfiltration qui permit au protégé d’Omar Bongo de quitter la Côte d’Ivoire pour le Gabon, a poursuit Mme Gondjont. Elle révèle par ailleurs que cette volonté soutenue de Bongo de protéger Ouattara est née d’une promesse faite à Félix Houphouët-Boigny.

“Il pense qu’il pourra écarter Alassane Ouattara. C’est mal me connaître“

« M Bongo avait fait le serment au président Félix Houphouët-Boigny de protéger Alassane Ouattara quoiqu’il advienne, car il avait une grande ambition pour lui et pour la Côte d’Ivoire » a fait savoir l’ex cheffe de la diplomatie gabonaise. Le feu président Omar Bongo a donc tenu sa promesse jusqu’au bout même après la réconciliation de Syrte (Libye) entre lui et Laurent Gbagbo. « Nous sommes en Afrique, je suis le grand frère, il est le petit… Laurent se croit plus malin. Comme il ne veut plus que je me mêle d’histoires ivoiriennes, il a trouvé ce stratagème. Alors il pense qu’il pourra écarter Alassane Ouattara. C’est mal me connaître » aurait dit le gabonais à Mme Gondjont, selon ses confidences.