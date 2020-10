Les centrales et confédérations syndicales bientôt aux urnes. En prélude à l’organisation de la 3ème édition des élections professionnelles nationales syndicales, le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys a procédé mercredi 14 octobre, à l’installation officielle des membres du conseil électoral.

Depuis 2006, les centrales et confédérations syndicales n’ont participé à aucune élection professionnelle. Fort de cela, le ministre du travail et de la fonction publique a rappelé la nécessité de la tenue cette année, desdites élections. En effet pour Adidjatou Mathys, de nouvelles élections devraient avoir lieu depuis 2010 et n’ont malheureusement pas eu lieu à cause de certaines contingences d’ordre socio-économique et politique.

Un comité tripartite a été mis en place à qui le gouvernement a confié l’examen des décrets en vigueur et l’élaboration des deux projets de décrets devant encadrer l’organisation de ces élections. Il s’agit notamment du projet de décret portant modalités d’organisation des élections professionnelles et celui portant différentes formes d’organisations syndicales de travailleurs et critères de leur représentativité en République du Bénin.

L’autorité ministérielle a par ailleurs exhorté le comité électoral à se doter d’une feuille de route et à transcender les clivages pour une organisation réussie des élections professionnelles. Le gouvernement s’emploie à accompagner le comité en lui donnant les moyens nécessaires pour l’accomplissement de sa mission, a annoncé Adidjatou Mathys.