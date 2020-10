Le nouveau smartphone signé Google, loin de répondre aux exigences des acheteurs ? En effet, certains propriétaires ont tenu à signaler quelques défauts alors même qu’ils viennent seulement de s’offrir le téléphone. Parmi celui qui revient le plus souvent ? Cet écart entre le plastique de l’écran et le cadre en aluminium.

Mais ce n’est pas tout. L’écran occupe une grande partie de la face avant. Le haut-parleur lui, se trouve ainsi sous l’écran et ne semble pas être redoutable d’efficacité. Cependant, ce défaut est balayé par l’écart entre le plastique de l’écran ainsi que le cadre en aluminium. Un écart conséquent qui se dévoile dès l’ouverture du paquet et non pas après une utilisation extrême du smartphone. Plusieurs acheteurs s’en sont d’ailleurs plaints.

Un Pixel 5 loin des attentes ?

En effet, certains racontent avoir simplement déballé leur smartphone avant de remarquer cet écart. Le téléphone n’a même pas été allumé qu’il présentait déjà un défaut de fabrication. Pire encore, en fonction des acheteurs, l’écart varie en taille. Enfin, pour d’autres, il se situe au niveau de l’emplacement de la carte SIM. Reste à définir pourquoi et surtout comment un tel défaut a-t-il pu passer.

Les internautes, confus

En y regardant de plus près, la plupart des smartphones touchés sont ceux issus de la gamme « Simplement noir ». «Chez les propriétaires des smartphones « Subtilement sauge », la question elle, le constat est moins négatif. Si certains smartphones sont concernés, ils restent très peu nombreux. Pour le moment, Google n’a pas réagi à ce bad buzz, mais cela pourrait bien lui porter préjudice, alors que la firme accuse d’ores et déjà un sérieux retard sur ses concurrents en la matière.