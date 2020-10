Le président américain Donald Trump a suggéré que l’Egypte détruise le barrage du Nil, qui a été rempli par l’Ethiopie sans accord préalable de ses voisins : le Soudan et l’Egypte. « L’Éthiopie n’a pas respecté l’accord. C’est très dangereux. L’Égypte doit faire sauter ce barrage. Je le dis haut et fort. Oui, ils doivent le détruire » a-t-il déclaré. Ces propos du chef de l’Etat américain ressemblent plus à une déclaration de guerre qu’à une simple option militaire de résolution du conflit entre les trois pays.

Un ancien premier ministre déplore l’arrogance de Donald Trump

Le président égyptien Abdel Fatah Al-Sissi avait mis de côté cette option, au moment où l’Ethiopie avait procédé à la première phase de remplissage du barrage. Notons qu’il n’a pas fallu longtemps pour que les propos de Donald Trump, suscitent des réactions. L’ancien premier ministre éthiopien, Haile Mariam Dessalegn, a été indigné par la déclaration du numéro un américain. Il a en effet déploré l’arrogance et la méconnaissance de ce dernier.

L’Ethiopie a œuvré en faveur d’un « règlement pacifique »

L’actuel premier ministre éthiopien et lauréat du prix Nobel de la paix 2019, Abiy Ahmed, s’est juste contenté d’un communiqué dans lequel, il a affirmé que l’Ethiopie a œuvré en faveur d’un « règlement pacifique » de cette affaire. Cependant, il a souligné « les menaces contre sa souveraineté sont une violation du droit international ». Signalons que l’Egypte craint que le fonctionnement du barrage du Nil, puisse nuire à son économie, à partir du moment où son débit pourrait s’affaiblir. Pour mémoire, le dossier du barrage du Nil a créé de grandes tensions. En effet, l’espace aérien de la province du Benishangul-Gumuz a été fermé par les soldats de l’armée éthiopienne, afin d’empêcher toute attaque venant de l’extérieur du pays, sur le barrage de la renaissance.