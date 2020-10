C’est un secret de polichinelle. Le prince Harry et sa femme Meghan Markle ne vivent plus au Royaume Uni. Ils s’impliquent cependant dans les évènements qui s’y déroulent. Les Sussex ont par exemple marqué à leur manière ce mois d’octobre consacré à l’histoire des noirs dans le Royaume. Ils ont sorti une liste d’hommes et de femmes de couleur dont « l’influence a un impact positif et durable sur la culture britannique ». Comme sa femme, le prince Harry s’oppose à la discrimination raciale et plaide pour l’égalité des chances entre les blancs et les personnes de couleur.

“Racisme structurel”

Dans les colonnes du journal The Evening Standard, le petit fils de la Reine d’Angleterre va d’ailleurs dénoncer un «racisme structurel » dans son pays. Il ira même jusqu’à dire que le monde a été « créé pour des Blancs, par des Blancs ».. « Quand vous vous rendez dans un magasin avec votre enfant et que vous ne voyez que des poupées blanches, est-ce que vous vous demandez pourquoi il n’y a pas une seule poupée noire ? (…) C’est une situation que nous ne pouvons pas comprendre, car le monde a été créé par des Blancs pour des Blancs » a affirmé le Duc de Sussex. Il tenait ces propos dans le cadre d’une interview accordé au journal avec sa femme Meghan Markle.

Dans une autre parution de The Evening Standard , le prince Harry et sa femme mettaient déjà le doigt sur les effets pervers “du racisme structurel”. Tant qu’il existera, des générations de jeunes de couleur ne commenceront pas leur vie avec la même égalité de chances que leurs pairs blancs, avaient déclaré le couple.