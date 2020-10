Le président Trump a révélé tôt vendredi matin que lui et la première dame, Melania Trump, avaient été testés positifs pour le coronavirus, jetant les dirigeants du pays dans l’incertitude et aggravant la crise. Pour rappel cette pandémie qui a déjà tué plusieurs centaines de milliers d’américains et dévasté l’économie. La nouvelle est venue quelques heures après qu’un certain nombre de médias ont révélé que Charlotte Hope Hicks, l’un des principaux conseillers du président, avait contracté le virus.

Annonces

Hicks, qui voyage régulièrement avec Trump, faisait partie de son équipe préparatoire pour le débat de mardi contre son rival démocrate Joe Biden. Ce vendredi dans la journée le président russe, Vladimir Poutine, envoyait un message de soutien à son homologue, lui souhaitant que sa « vitalité naturelle » puisse l’aider à rapidement prendre le dessus sur le mal.

News Inter par email :

Quand Moscou compatit…

Ce vendredi c’est le Kremlin qui via son site a révélé que le président russe, Vladimir Poutine, a adressé un message au président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, dans lequel il lui a souhaité, à lui et à son épouse, un prompt rétablissement et a exprimé son soutien sincère en ce moment difficile. Un message qui disait: «Je suis sûr que votre vitalité inhérente, votre bonne humeur et votre optimisme vous aideront à faire face à un virus dangereux».

Annonces

Mais le président russe, n’a pas été le seul à faire part de son soutien à Donald Trump ; d’autres chefs d’état, de gouvernements et d’institutions, ont également, qui par voie officielle, qui via Telegram, qui via Twitter, ont tenu à dire leur compassion en ces moments difficiles. Parmi eux, Boris Johnson, le premier ministre britannique, « grand ami » de Trump et qui lui avait été terrassé il y a quelques mois par la pandémie. Mais aussi, Angela Merkel, la chancelière allemande, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président Turc Recep Tayip Erdogan, ou encore le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.