Affaires étrangères béninoises : Corinne Amori Brunet signe sa première sortie officielle à Séoul

La ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, a effectué sa première mission diplomatique officielle. Du 31 mai au 2 juin 2026, elle a représenté le Bénin à la Réunion des ministres des Affaires étrangères Corée-Afrique 2026, à Séoul, en République de Corée.

En marge des travaux, la ministre a eu un entretien bilatéral avec son homologue sud-coréen, Cho Hyun. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays autour de plusieurs secteurs cruciaux, notamment l’agriculture, l’innovation, les technologies, la culture et la mobilisation du secteur privé. Les deux personnalités ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la paix, de la sécurité et d’un partenariat mutuellement bénéfique.

Le Bénin et la République de Corée partagent la conviction que les transformations économiques reposent sur une vision de long terme, des réformes structurantes et un investissement constant dans le capital humain. Une convergence de vues qui, selon le ministère des Affaires étrangères, ouvre la voie à une coopération plus ambitieuse, plus innovante et davantage tournée vers des résultats concrets, ressentis dans chaque foyer béninois.

Aux côtés de la ministre, une délégation composée de Franck Adjagba, ambassadeur du Bénin près la Chine, d’Éric Akoute, directeur général d’APIEx, et de plusieurs hauts responsables administratifs, a porté à Séoul les priorités du Bénin : attirer les investissements, connecter les talents et ouvrir des opportunités économiques pour les Béninois.

La rencontre ministérielle a également été l’occasion de plusieurs entretiens avec des homologues africains, notamment l’Angola, afin de renforcer la coopération continentale et de faire entendre une voix africaine unie face aux défis communs.