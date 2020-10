Pour la première fois de l’histoire du parti Bloc Républicain, les cadres politiques notamment, les députés ont tenu vendredi 23 octobre 2020, la première édition de la journée parlementaire. L’initiative inscrite dans l’agenda politique du parti vise à repositionner et réorienter les points de vue du parti au sein de l’assemblée nationale. La rencontre a eu lieu à Abomey-Calavi, a rapporté la radio nationale.

La première édition de la journée parlementaire des députés du Bloc Républicain tenue vendredi 23 octobre à Abomey-Calavi a réuni l’ensemble des députés du parti. L’objectif, à en croire le deuxième vice-président du parlement et secrétaire général national adjoint du Bloc Républicain, le député Robert Gbian est de mieux situer désormais le parti et ses cadres et est un cadre politique d’analyses des questions d’actualité qui engagent le parti.

Cette initiative permettra de revisiter l’organisation et le fonctionnement du parti au sein de l’Assemblée Nationale et d’apprécier sa contribution au train de réformes adoptés afin d’évaluer les écarts entre les actions et les attentes du peuple, a indiqué Robert Gbian, représentant du secrétaire exécutif national, Abdoulaye Bio Tchané, au micro de nos confrères de la radio nationale.

L’élu de la 7ème circonscription électorale estime pour sa part que cette journée parlementaire ne saurait passer sous silence, la contribution du député au bon déroulement du scrutin présidentiel à venir tant sur le plan organisationnel que politique. Par ailleurs, la question du parrainage ne saurait être occultée, a rassuré Robert Gbian. « Elle sera rééditée tous les ans. Cela y va de la vie de notre parti et du rayonnement de notre démocratie », a déclaré Abdoulaye Gounou, le président du groupe parlementaire Bloc Républicain.